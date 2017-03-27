挺4月肚血濺舞台 佩佩：怎麼忍心這樣對孕婦

佩佩出席活動卻透露自己「血濺舞台」，並在臉書曬出染血的衛生紙，畫面看起來怵目驚心。（圖／取材自雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王臉書）

「最美雙胞胎」姐妹花依依、佩佩感情好到令人稱羨，去年接連懷孕，姐姐依依15日剖腹產下雙胞胎兒子「吐司」及「麵包」，妹妹佩佩目前則懷孕4個月，沒想到佩佩出席活動時，卻「血濺舞台」，並在臉書曬出染血的衛生紙，畫面看起來怵目驚心。

佩佩挺懷孕4個多月的孕肚出席保養品活動，不過她卻在臉書透露自己「血濺舞台」，因為現場觀眾太熱情，活動不到一分鐘就往前推擠，意外撞到佩佩，造成她嘴巴流血，佩佩還開玩笑說：「你們怎麼忍心，這樣對一個孕婦⋯⋯」。

敬業的佩佩為了活動順利進行並維持品牌形象，鎮定用衛生紙擦掉血痕後，立即繼續主持，不過佩佩也透露怕自己受傷嚇到觀眾，所幸觀眾依舊熱情，活動順利結束，事後佩佩也發文報平安「傷很小但大家的關懷很暖」。

(中時電子報)