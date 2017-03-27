南瑤宮笨港進香最後壓軸 開爐與合爐大功告成

我要評比

南瑤宮丁酉年笨港進香18日結束後，27日上午擇吉時，舉行最後壓軸重要儀式，進香主委邱建富偕同執事，完成「合爐」等儀式。（吳敏菁攝）

今天上午吉時，向媽祖祭拜後，邱建富和進香大總理馮登科等人拆開神房封條。（吳敏菁攝）

南瑤宮丁酉年笨港進香18日結束後，27日上午擇吉時，舉行最後壓軸重要儀式，進香主委邱建富偕同執事，行自香擔內取出宣爐「開爐」、舀香灰以及將舀出的香灰和入南瑤宮媽祖主香爐，完成「合爐」等儀式，今年進香活動正式宣告大功告成。

彰化市長、南瑤宮笨港進香主委邱建富表示，這次進香焦點之一是南瑤宮與奉天宮兩宮的「會香大典」，兩宮會香的「精華」，會過香的香灰，都匯集於安放在加上封條的進香香擔內的宣爐！

今天上午吉時，向媽祖祭拜後，邱建富和進香大總理馮登科等人拆開神房封條，進入神房。再拆香擔的封條，依序取出香爐「開爐」，接著完成舀香灰，並將之和入正殿媽祖主香爐內的「合爐」等重要儀式，過程隆重、莊嚴，完成神聖的任務。

(中時)