廣州長沙地鐵擬增17線 需1.37兆
中國大陸國家發展和改革委員會日前批准廣州、長沙的地鐵規劃案。根據規劃，這兩座城市將新建及擴建17條地鐵路線，總投資額達人民幣3036.13億元（新台幣1.37兆元）。
經濟參考報報導，根據官方批准的規劃，廣州將自今年起至2023年，新建及擴建10條地鐵路線，興建總長度為258.1公里，總投資額為2196億元。至2023年，廣州地鐵將擁有18條路線，總長度達792公里。
至於長沙，根據批准的規劃，自今年起至2022年，將新建及擴建7條地鐵路線，興建總長度為121.29公里，總投資額為840.13億元。至2022年，長沙地鐵將擁有7條路線，總長度為264公里。
至於龐大的資金，上述兩個城市官方除自有資本外，都表示將採用銀行貸款等多元化融資模式支應，加強執行資源開發和經營工作，以保障城市軌道交通系統可持續發展。1060327
(中央社)
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