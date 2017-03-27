蔡培慧：大學兼任教師 公立比私立嚴重

我要評比

民主進步黨籍立法委員蔡培慧今天說，據教育部公布資料，民國105學年度兼任教師比最高前2名是公立的台北商業大學與台北市立大學，意外竟是公立學校比私校嚴重。

蔡培慧上午在立法院教育及文化委員會質詢時表示，查過教育部公布的民國105學年度各校兼任教師比發現，是台北商業大學最高，兼任教師占72.3%，台北市立大學有68%兼任教師，再其次稻江科技暨管理學院的67%、美和科技大學的65%。

她說，過去15年間，專任教師成長15.7%，兼任教師卻火速攀升70.2%，大學教師變成廉價勞動力。

教育部長潘文忠表示，目前大專院校專任教師有4.8萬人，兼任教師有4.6萬人，比例已過高。

他說，教育部將檢討現行4個兼任教師、抵1個專任教師政策，生師比也將重新檢討。1060327

(中央社)