史瓦濟蘭國王生日 蔡總統：將派外長祝賀

總統蔡英文上午接見史瓦濟蘭王國總理戴巴尼（Barnabas Sibusiso Dlamini）。她致詞表示，4月是恩史瓦帝三世國王的生日，我國外交部部長李大維將代表台灣前往祝賀。她也在此先向國王祝壽，並祝福代表團此行順利。

蔡總統表示，此次史瓦濟蘭王國總理戴巴尼代表國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）率團訪問台灣，這也是戴巴尼總理第8次來訪；去（2016）年5月恩史瓦帝三世國王曾率團來台出席她的就職典禮，當時，在座項古聖（Hlangusemphi Dlamini）親王部長及甘梅澤（Chief Mgwagwa Gamedze）部長也一同前來；此外，她也在就職典禮1個月後，與來台的王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）會面，凡此兩國頻繁交流，顯示雙邊情誼緊密友好。

蔡總統指出，台灣與史瓦濟蘭已建交將近半個世紀，明（2018）年即將屆滿50週年。史國一直是我國在非洲最堅實的友邦，我國政府非常珍惜和史瓦濟蘭的情誼，也期待持續深化雙邊合作，鞏固兩國邦誼。

蔡總統提到，史瓦濟蘭在去年8月下旬，成功主辦了「南部非洲發展共同體」(SADC)第36屆高峰會。此外，國王也接任了非洲聯盟(African Union)第三副主席，可見史瓦濟蘭及恩史瓦帝三世國王在非洲的地位非常重要，也獲得非洲各國認同。

對於史瓦濟蘭持續支持台灣的國際參與，尤其戴巴尼總理在包括聯合國大會在內的不同場合中，都曾代表史國國王為我仗義執言，總統也表達感謝之意。

蔡總統談到，2020年，史瓦濟蘭將主辦非洲聯盟高峰會。相信未來台灣與史瓦濟蘭可在彼此的國際參與上，秉持「踏實外交」的原則，持續合作，扮演積極的夥伴角色。事實上，「踏實外交」重視分享，也講求合作。我們希望能經由雙方充分討論，以經貿、文化、教育、醫療及農業合作等多元方式，一起朝向互惠互助的目標前進。

總統強調，未來，台灣不僅會秉持「踏實外交」原則，持續與史瓦濟蘭合作，也要將兩國市場及產業的發展，納入合作計畫的考量，讓兩國人民都能因此受惠。

訪賓一行尚包括史瓦濟蘭大使戴敏尼（Thamie Dlamini）等，由外交部部長李大維及我駐史瓦濟蘭大使陳經銓陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

(旺報)