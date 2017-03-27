衝衝衝！弘光科大技工劉明政捐血破千次
弘光科技大學總務處技工劉明政為感謝救命恩人及助人，就讀高中3年級起，每隔14天就到捐血中心捐分離術血小板，至今250C.C.全血捐了89袋，血小板捐了1116次，自民國77年至今，共捐血1205次，「熱血」助人超過29年。
「在健康允許下，我會一直捐血捐到65歲，幫助更多的人！」劉明政說，少年時曾經出車禍，失血很多，輸了很多血，差點喪命，當醫生的四叔劉遠然、四嬸陳淑雲盡全力救命，心中滿是感謝，從那時候起，就立誓捐血救人。
劉明政回憶高三那年，學校來了捐血車，他捐出第一袋全血，接著，每年都捐6袋，持續近15年，總共捐了89袋250C.C.全血；民國92年在捐血車上，護士建議捐血小板看看，一捐又捐了14年，總計捐血超過29年。
他說，10多年前開始捐血小板時，母親、岳母、老婆擔心太傷身，經他詢問護理師、檢驗師，不斷上網查資料，確認不會影響健康，還可助人，決定持續下去，後來也獲家人支持。
劉明政指出，他沒有因為捐血身體變差，相反的，因為血小板數值維持在35萬到45萬之間，屬於優質的捐血者，一年可捐96次。去年8月，台中捐血中心還特別把他捐血1089次的照片，發布在中華捐血運動協會捐血名人堂。
劉明政特別感謝弘光科大14年來的照顧，給他穩定的工作及收入，讓他在工作之餘，無後顧之憂，全力捐血救人。劉明政說，他還可捐近18年，每年捐96次，累積到2900次，「我會保重身體，繼續捐血救人，不斷的衝衝衝！」
(中時)
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