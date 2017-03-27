癱瘓全台YouBike租借站 工程師遭起訴
全台YouBike微笑單車租借站於去年8月底發生大當機停擺，事後查出是電腦系統承包商的廖姓工程師作祟，台中地檢署今天起訴廖男，恐將面臨業者損失求償新台幣2242萬多元。
去年8月底全台6縣市的YouBike微笑單車租借站突然發生大當機，2.2萬輛公共自行車無法進行取、還功能，事後調查發現廖姓工程師涉嫌製造惡意程式，利用程式更新之際植入，導致更新後車柱控制器全部當機，不只造成民眾無法使用公共自行車的不便，也造成業者暫停營業損失，而廖男面臨指控則矢口否認。
起訴書中指出，微笑單車在全台共設有778個場站，因員林、彰化站經常因借、還車次數頻繁，導致發生無法借車的故障，電腦公司計畫在去年8月31日凌晨1時進行台中市和彰化縣停車柱控制器的程式更新，並通知包括廖男在內的程式工程師，沒想到更新後造成全台大當機，2.2萬輛YouBike停擺，影響約35萬名通勤族，直到9月2日才搶修恢復。
台中地檢署指揮警調組專案小組追查，經查驗10多萬筆資料後發現，有人事先在公司內部主機動手腳，並設定程式在凌晨12時55分執行，比更新程式提早5分鐘執行，導致程式更新時，抓取到不正確的檔案，造成全台大當機。
檢方指出，依據相關證據認定是廖男居中作祟，導致YouBike停擺，依妨害電腦使用等罪嫌起訴廖男，估算廖男行為還造成微笑單車公司暫停營業、設備等損失1612萬及商譽損失630萬元，可能面臨業者提出損失求償2242萬元。1060327
(中央社)
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