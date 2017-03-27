藍營民調：過半數認為反滲透法侵犯人權

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國民黨文傳會副主委胡文琦今天公布民調說，過半或近半數民眾認為「保防法」與「反滲透法」顯然是侵犯人權、綠色恐怖，國民黨除譴責外，堅決反對綠營任何箝制人權及限制自由的不法作為。

國民黨上午召開「公布蔡總統上任滿意度暨反滲透法民調記者會」。

胡文琦說，民調顯示，對於有人說蔡政府原先擬制訂的保防法形同人二復辟、綠色恐怖，同意者高達50.3%，不同意者為29.5%；至於民進黨立委要求訂定反滲透法，認為這項法案侵犯人權，干預新聞自由的高達44.8%，不同意的只有29.9%。

至於總統蔡英文施政滿意度，胡文琦說，蔡總統施政滿意度目前僅25.7%，不滿意度則高達61.5%。

不過，對於是否罷免蔡總統，胡文琦說，民調顯示，不同意者59.4%，同意罷免者僅為28.9%。國民黨研判，台灣人民生性「敦厚善良樸實」，認為還可以留校查看「再給她一次機會」。

胡文琦說，對於這次民調所呈現的結果，國民黨將審慎配合民意走向，稱職扮演最大忠誠在野黨的角色。

至於政黨支持度，民調顯示，國民黨為23.4%，略呈上揚態勢，民進黨則是15.6%。胡文琦說，國民黨將繼續努力精進「接地氣」，並提出真正福國利民的政策來重新贏回政權。

這份民調是委託全國意向顧問公司於24日至26日期間進行，樣本數1069人，抽樣誤差為正負3個百分點。1060327

(中央社)