為何喜愛中國？在陸居住20年的日人說原因
「我為什麼如此喜愛中國……甚至連我自己都感到難以理解」，在中國生活長達20多年的日中友好會館理事於日媒專欄寫道，中國就像是她的第二故鄉，喜愛中國的程度也讓家人經常感到難以理解，她在文中就完整闡述原因，指道日中文化的相似之處，就連「日本人也會吃驚」。
曾任廣播節目製作人、主持人的日中友好會館理事青樹明子，從1995年起便前往中國生活，她形容，中文是像音樂一樣優美的語言，在北京1年半時間就能學會日常會話，且很多日本文化與中國文化息息相關，讓她覺得相當有趣。
「日本人也會吃驚！「根在中國」的日本文化如此之多」一文列出多項起源至中國的日本文化，包括茶道、麵食、榻榻米、宗教、漆器、鐵瓶、火藥、指南針、草鞋、相撲、和服、插花等，都是日中文化交流史的重要一環。
其中，被視為典型日本文化的「茶道」起源於唐代時期的中國，日後進而形成日本獨特的「茶道」；日本國民食物烏龍麵是日本高僧赴唐朝修行後，將「麵條」帶到日本而形成；「榻榻米」起源於漢代時的中國，後流傳到日本和韓國。
(中時電子報)
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