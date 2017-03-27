高中生手機傳訊告別　上吊自家地下室身亡

就讀北市某公立高中的17歲王姓高中生，今天（27日）凌晨0時許突然用手機通訊軟體，一一發訊息向要好的同學告別。由於他平日樂觀開朗、熱愛音樂，友人相當擔心，聯繫上與他同住在新北市新店區的祖父母尋人，最後在住處地下室發現他用童軍繩上吊自殺，送醫急救仍不治。但因未留下遺書，警方正調查釐清他輕生原因。

祖母表示，王生近來並無行為異常情況，周末還拿手機上網聊天，昨晚8時許曾詢問家中是否有繩子，拿了尼龍繩給他，卻說不是這種繩子，並跑出門買回童軍繩，返家後吃完水餃後走進廚房洗盤子，之後就沒多留意。未料，不久後就接到王生朋友電話，最後在地下室發現他上吊自殺，也不知究竟是發生何事。

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(中時)