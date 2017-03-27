環評過建北宜直鐵 綠委建議改名賀陳直鐵
交通部長賀陳旦今天表示，北宜直鐵只要環評順利通過，就會編列工程與發包經費。民進黨立委陳歐珀則說，若北宜直鐵可早日興建，為了感謝，會建議把這條線改名為「賀陳直鐵」。
立法院交通委員會今天邀請交通部報告「前瞻基礎建設計畫」，來自宜蘭縣的陳歐珀關心北宜直鐵相關問題，他質詢時詢問賀陳旦，若通過環評，北宜直鐵要不要蓋？
賀陳旦表示，環評若是通過，當然是要往下編列工程或是發包的經費；會從年度預算或是特別預算滾動檢討時，去加強編列。
陳歐珀表示，如果賀陳旦講這麼明確，他才能去向宜蘭的鄉親說明，交通部有前瞻的思考；他也向賀陳旦說，為表示感謝，如果這條線可早日興建，他在宜蘭縣政壇還有一席之地時，會建議這條北宜直鐵改成「賀陳直鐵」。賀陳旦連忙說「絕對不敢當，請您包涵」。
對於北宜直鐵時程規劃，賀陳旦則說，在環境的評析，在這樣的經費下，看在明年中旬時，是不是能告一個段落，而接下來若要做環境影響評估，可能就要再2年的時間。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。