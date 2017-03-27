環評過建北宜直鐵 綠委建議改名賀陳直鐵

交通部長賀陳旦今天表示，北宜直鐵只要環評順利通過，就會編列工程與發包經費。民進黨立委陳歐珀則說，若北宜直鐵可早日興建，為了感謝，會建議把這條線改名為「賀陳直鐵」。

立法院交通委員會今天邀請交通部報告「前瞻基礎建設計畫」，來自宜蘭縣的陳歐珀關心北宜直鐵相關問題，他質詢時詢問賀陳旦，若通過環評，北宜直鐵要不要蓋？

賀陳旦表示，環評若是通過，當然是要往下編列工程或是發包的經費；會從年度預算或是特別預算滾動檢討時，去加強編列。

陳歐珀表示，如果賀陳旦講這麼明確，他才能去向宜蘭的鄉親說明，交通部有前瞻的思考；他也向賀陳旦說，為表示感謝，如果這條線可早日興建，他在宜蘭縣政壇還有一席之地時，會建議這條北宜直鐵改成「賀陳直鐵」。賀陳旦連忙說「絕對不敢當，請您包涵」。

對於北宜直鐵時程規劃，賀陳旦則說，在環境的評析，在這樣的經費下，看在明年中旬時，是不是能告一個段落，而接下來若要做環境影響評估，可能就要再2年的時間。1060327

(中央社)