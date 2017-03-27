墨天主教反美墨長城：幫忙築牆就是賣國

墨西哥天主教總教區今天表示，協助美國總統川普在美墨邊界築牆的墨西哥人，都應被視為賣國賊。此言根本就是火上加油，讓美墨因築牆議題暗生的齟齬更一觸即發。

路透社報導，墨西哥地位最高的教區在挑撥意味十足的社論中尋求加強對政府施壓，要求政府更強硬面對試圖從築牆中得利的墨國企業。川普（Donald Trump）和墨西哥政府的關係，因這道預定興築的高牆而日趨緊繃。

這篇在教區週刊「始於信德」（Desde la fe）發表的社論指出：「若有公司打算投資狂熱川普的這道牆，都是自甘墮落。但最重要的是，這種企業的股東和老闆，都該被看成是背叛祖國的賣國賊。」

這個教區以墨西哥市為中心，教務由墨國地位最崇高的羅馬天主教教士李維拉主教（Cardinal Norberto Rivera）主持。教區發言人表示，這篇社論代表教區立場。（譯者：中央社鄭詩韻）1060327

(中央社)