光達感測器大廠拜會高市 助打造智慧城市

光達感測器大廠Velodyne LiDAR拜會高市，交通局長陳勁甫(右2)說，公私協力與新科技應用，助打造智慧城市。(劉宥廷翻攝)

全球自動駕駛車發展如火如荼，雷達或光達感測器是實現自動駕駛車不可或缺的關鍵元件，在光達技術領域有30多年研發經驗的大廠Velodyne LiDAR，分享該公司光達系統應用在智慧城市服務經驗，有助交通局藉由公私協力與新科技應用，推動更多智慧交通及道路安全創新，攜手打造高雄成為智慧城市。

Velodyne LiDAR為全球首屈一指的光達感測器供應商，在自動駕駛車市場，該公司光達感測器已獲得Google、Ford、Volvo及百度等自動駕駛測試車採用，並已相繼展開實測；該公司高層日前拜會交通局，針對光達感測器在智慧城市服務及未來先端應用可行性進行交流。

該公司市場行銷總監John Eggert表示，公司的光達感測器可測繪三維空間全景，精準度可達2釐米，並具有即時性、作業高效率等優點，目前在自動駕駛車、高精度3D地圖繪製、港口智慧物流及安全監控等都有相當成功的服務應用案例。

喜門史塔雷克公司今年10月在哈瑪星生態交通盛典期間將引進無人智慧電動小巴，其行車識別系統即採用Velodyne光達感測器；交通局長陳勁甫說，期望藉由整合應用光達感測系統提供相關用路安全解決方案，保障用路人安全，更希望引入國際高端系統科技廠商以高雄作為新創服務測試場域，共同打造智慧城市。

(中時)