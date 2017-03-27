陳菊：珍惜市長職務的每一天，加速翻轉城市命運

高雄市長陳菊在市議會施政報告。（李義攝）

高市長陳菊在高雄市議會第二屆第五次大會施政報告，細數十年政績，除以「高雄經驗十年有成」結尾外，還感性地說「任期還有一年九個月，會珍惜在高雄市長職務上的每一天，加速翻轉是我的目標，更是高雄人的盼望」。

陳菊花1小時報告，說明半年來的市政進展，結尾時，她特別感謝人民的支持，市府團隊也邁入第11年，並以「高雄經驗，十年有成」，恢復了城市生機，市民的光榮感也穩定維持在八成以上。

陳菊說，站在這樣的基礎上，第三任期展開「高雄翻轉」計畫，要讓高雄的產業升、經濟循環、城市宜居。

最後，陳菊說「我的任期還有一年九個月，我會珍惜在高雄市長職務上的每一天，加速翻轉是我的目標，更是高雄人的盼望。我們正在打造造高雄未來一百年的繁榮，雖然困難重重，我們會一一克服，繼續向前」。

(中時)