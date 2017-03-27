基督教團體獻花 讚邱太三「勇者無懼」

我要評比

包括台灣基督教聯盟、台中教會發展策略聯盟等團體，今日送給邱太三3盆蘭花，盛讚邱太三「勇者無懼」、「不畏強權，為民喉舌！」(蕭博文攝)

憲法法庭上周為同性婚姻開庭辯論，法務部長邱太三表現引發各界注意。包括台灣基督教聯盟、台中教會發展策略聯盟等團體，今日送給邱太三3盆蘭花，盛讚邱太三「勇者無懼」、「不畏強權，為民喉舌！」

邱太三則表示，不認識送花之人，但身為法務部長有責任告訴社會大眾同婚可能帶來的影響，並不是反對同婚，法務部對此絕對採開放態度。

邱太三上周在憲法法庭中提出，同性婚後會有祖先牌位算「考」或「妣」等問題，引發反同婚者支持、支持同婚者反對。

今日上午邱太三為澄清媒體評論召開記者會，就在記者會前花商陸續送來3盆蘭花，送花者包括新店行道會的牧師父子檔張茂松和張光偉、台灣基督教聯盟、台中教會發展策略聯盟。

張茂松父子檔讚許邱太三「勇者無懼」，台灣基督教聯盟則感謝邱太三「堅持公平正義，守護家庭價值」，台中教會發展策略聯盟也肯定「公義使邦國高舉，感謝部長不畏強權，為民喉舌，捍衛家庭價值！」

(中時)