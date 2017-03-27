大甲媽祖到嘉義 信眾熱情接駕
大甲媽祖遶境進香隊伍今天下午抵達嘉義縣新港鄉，現場陣頭鑼鼓喧天，大甲媽祖鑾轎受到信徒熱情接駕，將雲林、嘉義交界的崙子大橋擠得水洩不通。
大甲媽祖於24日深夜起駕後，進香隊伍經過彰化、雲林，於下午1時左右，在信眾簇擁下，抵達雲嘉交界崙子大橋，嘉義縣長張花冠、奉天宮董監事及各界人士都在大橋中段恭迎媽祖鑾轎。
長途跋涉的大甲媽祖進香隊伍，在開路先鋒「報馬仔」前導下，依序踏進新港鄉，媽祖鑾轎抵達時，熱情接駕的信徒將崙子大橋擠得水洩不通，大批信眾人手一炷清香膜拜，虔誠向媽祖祈福。
立法院院副院長蔡其昌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，與大批信眾將媽祖鑾轎迎上迎駕台，接受膜拜，並在迎駕台上舉行接駕儀式，新港奉天宮準備五果、花、香、茗、燈、財帛等供品，儀式簡單隆重。
儀式後，大甲媽祖鑾轎在大批信徒簇擁下緩緩走進新港鄉，媽祖鑾轎行經處，信徒持香迎接，也有信徒排隊「鑽轎底」，祈求平安；沿途陣頭的鑼鼓聲、鞭炮不斷響起，煙霧瀰漫，熱鬧非凡。
大甲媽祖南下新港遶境進香活動，今年進入第30年，大甲媽祖於下午遶行新港鄉市區後，晚上駐駕新港奉天宮，明天上午將進行遶境重頭戲祝壽大典。1060327
(中央社)
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