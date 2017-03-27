冠軍戰長程炮大對決 強森、拉姆都轟逾420碼

強森(右)冠軍戰最遠轟出426碼，雖不敵22歲拉姆的438碼，仍順利奪冠。(美聯社)

高球擊球「距離」不是絕對，卻是優勢！無獨有偶，2位進入Dell比洞賽冠軍戰的美國強森與西班牙22歲拉姆，都是當今美巡著名的「重炮」。

強森與拉姆的冠軍戰，在全球高迷面前上演了1場長程炮對決秀，2人在1個從上往下打的5桿洞「尬距離」，結果美巡官方測出的距離都超過400碼，年輕的拉姆驚為天人開出438碼，32歲的強森雖然小負，但也有美巡少見的426碼。

事實上，2人的擊球距離是最終闖進冠軍戰的最大本錢。強森4強賽贏1洞擊敗日本選手谷原秀人，他在3個3桿洞都能2桿攻上果嶺，其中在第6洞獵鷹，第12洞抓鳥，這2洞都贏，是取得冠軍戰門票的關鍵。

拉姆也一樣，4強賽則在第6洞與第16洞，2桿攻上果嶺抓鳥，這2洞他都贏對手哈斯，同是靠長程炮闖進冠軍戰。

冠軍戰強森與拉姆的「長程炮大戰」，最終強森在2個5桿洞抓到2鳥，拿下2洞，拉姆因只拿下1洞，最終以「輸1洞」敗給強森。不論最終冠軍誰屬，2人驚人的擊球距離都讓人看的大呼過癮。

(中時電子報)