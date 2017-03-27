聯酋航空端午節加班機 中轉或中停杜拜旅遊去
計畫於端午節出國旅遊的民眾有福了!因應旅客對阿聯酋航空服務需求持續提高，阿聯酋航空特別於端午節連假期間，加開班機，提供往返杜拜及台北之間的旅客更多旅遊彈性。
阿聯酋航空安排5月26日及6月4日，分別加開一班次由杜拜飛往台北的B777-300ER航班；5月27日及6月5日，各加開一班次由台北飛往杜拜的B777-300ER航班。台灣旅客可利用端午節連續假期，搭配加開班機，展開難忘的異國之旅。
隨著阿聯酋航空台北—杜拜直飛航線營運以來，杜拜逐漸成為熱門的旅遊景點。越來越多旅客採用「中途停留杜拜」(Dubai Stopover)玩法，一趟旅程、遊歷兩個以上的目的地。旅程途中，將旅客可利用中轉時間入境杜拜，最長可停留96小時，安排一場杜拜之旅。「
中途停留杜拜」服務，提供旅客超過90間飯店、渡假村、公寓的住宿選擇，也有租車自駕和當地導覽的優惠，讓旅客輕鬆體驗杜拜的熱情魅力。杜拜身為一座充滿驚奇與活力的城市，再加上優越的地理位置，以屢破世界紀錄的購物中心、原始海灘、獨特的沙漠飆沙及晚餐、五花八門的夜生活、及各式各樣超乎想像的冒險活動，迎接來自世界各地的旅客。旅客最晚可於出發前24小時申請「中途停留杜拜」服務。
台灣旅客可於端午節連續假期，善加利用往返杜拜及台北的加開班機，體驗阿聯酋航空與眾不同的服務，再經由杜拜中轉至全球超過150個位於歐洲、中東、非洲、南北美洲及印度洋的目的地。更多航班及管理預定資訊，請至阿聯酋航空網站查詢。
如欲申請「中途停留杜拜」服務，可至阿聯酋官網查詢，或洽各大旅行社。
(工商)
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