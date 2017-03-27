北大圖書館、派出所聯合開幕，民眾生活更升級

新北市長朱立倫與地方人士共同為市圖北大分館及北大派出所揭幕。（陳俊雄攝）

北大分館明亮寬敞，吸引民眾前來閱讀書報。（陳俊雄攝）

在地方民眾殷殷的期盼下，新北市立圖書館北大分館今日上午與新北市警局三峽分局北大派出所舉行聯合啟用典禮，新北市長朱立倫表示，北大分館設備新穎多元，一定能吸引民眾接近書香，帶動整個社區發展。

今日上午的啟用典禮中，包括朱立倫市長、新北市議員蘇有仁、黃永昌、廖本煙及警察局長胡木源、文化局長林寬裕、三峽區長陳健民、三峽地區校長及里長等地方人士均親臨參與。

朱立倫致詞時表示，北大分館為三峽地區第2座圖書分館，針對當地居民與現代家庭的需求，圖書館特別打造了兼具多面性、複合性與動態性，可以凝聚家人情感的閱讀空間，不僅能增進全家彼此的互動，又能滿足各自的閱讀需求。

他表示，新北市近年來推展圖書館升級，以創新的方式推動閱讀，自升格迄今，連同今日啟用的三峽北大分館，已新增設了12間圖書新館，並完成全市45所圖書分館的空間再造，包括有最「療癒」的樹林樂山圖書閱覽室、最「青春」的青少年圖書館、最「童話」的新莊裕民分館、最「人情味」的土城分館等，三峽分館則有充滿創意與趣味的移動書架與超萌大熊陪伴大家閱讀，每間圖書分館均各具特色，深受市民喜愛，也一定能讓民眾更加接近書香，帶動整個社區發展。

新北市圖表示，今、明年共挹注超過2億元的經費，陸續將有板橋江子翠、林口東勢閱覽室、三重南區分館、蘆洲仁愛停車場新設分館、以及樹林藝文綜合行政大樓新設分館等圖書分館興建完工，讓市民有更多可以享受閱讀樂趣的空間。

三峽北大分館與派出所正式啟用，不僅讓三峽地區再增添閱讀與維安服務新據點，更將帶動更強的文化閱讀能量，同時讓三峽北大地區的治安更升級，民眾生活更安心。

市圖表示，圖書館辦理課後陪讀服務後，意外發現為數不少的特殊狀況學童，許多弱勢家庭在資源限制下，較無法提供子女良好完整的照顧，因此很多弱勢家庭子女都是到了學齡階段，才發現有發展障礙的現象，但往往已過了早期療育的黃金時期。為此北大分館特別規劃了兒童感統活動室，每月並將推出免費「感覺統合」親子活動課程，優先提供弱勢家庭報名，希望能幫助弱勢家庭及早發現孩子的發展狀況，提早進行調整，讓孩子健康長大！相關活動訊息可至新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢，或電洽（02）8671-5735。

(中時)