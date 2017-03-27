追火車！2017鐵道馬拉松接力賽4／16開跑

新北市鐵道馬拉松接力賽4月16日開跑，將讓跑者體會「追火車」的快感。（廖德修攝）

鐵道馬拉松接力賽的特色是以鐵道路牌環做為接力信物。（廖德修攝）

擁有130年歷史的台鐵局及120年歷史的日本東武鐵道株式會社，自104年起展開合作。雙鐵合作交換列車塗裝的「黃金列車」（東武「日光詣SPACIA」塗裝的金色自強號），在4月16日接力賽當天，台鐵特別以黃金列車為加班車，由台北發車、接駁跑友直達福隆站並停靠月台供民眾留影。且在跑者經過福隆、雙溪之間時，黃金列車將於10點30分朝台北行駛，讓所有跑者感受追火車的真實體驗。

這項比賽台鐵局與東武鐵道將合組一支7人參賽隊伍，以接力合作方式展現彼此友好關係。而交通部觀光局、新北市政府觀光旅遊局、台灣鐵路及日本東武鐵道，也將聯名贈送兩大驚喜紀念好禮：一是由國際級設計師蕭青陽親手操刀的「台日百年雙鐵觀光親善交流聯名款旅跑袋」，以及及結合臺灣四大電子票證公司推出的4款特製紀念版電子票卡。

台鐵局已完成電子票證全線連通服務建置，全台民眾凡持多卡通電子票證皆可便捷搭乘台鐵列車，轉乘其他公共運具也更為便利，更可享9折優惠，鼓勵民眾多使用電子票證搭乘公共運輸工具。

新北市還推行鐵道微旅行集章活動，限期集滿兩戳章即可參加抽獎。民眾前往新北境內宜蘭線及平溪線具有代表性的景點微旅行，將紀念戳章設置在景點附近的6個指定火車站，活動期間4月15日至4月17日內集滿兩個戳章即可寄出參加抽獎，抽中即送旅跑袋及贈品，嘉惠鐵道迷。（活動詳情請密切關注FB粉絲專頁「旅跑新北」）

鐵道接力賽是結合「旅遊路跑」及「鐵道文化」的團隊活動！去年首屆比賽即以全球首創鐵道路牌環作為接力信物，重現鐵道文物，鼓勵跑友搭火車旅遊、推薦特色車站。

今年的特色則是安排「黃金列車」讓民眾體驗鐵道車輛魅力，賽道更安排跑經北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道－舊草嶺隧道，感受鐵道工程的艱險、復刻百年鐵軌獎座向鐵道人致敬種種，將過去火車僅作為行動運輸工具，透過「跑步旅遊」共同體驗鐵道文化的深度旅遊新型態。

「2017的鐵道馬拉松接力賽」結合台日觀光交流，更是中央與地方共同成就一場熱血賽事的活動！大會揭櫫的格言：「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑！」，讓這場活動充分體現團隊合作接力的精神。

欲得知更多資訊，可加入臉書「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團，隨時掌握賽事第一手消息。

(中時)