清明將至 應景潤餅皮傳香

距清明節還有1個星期，27日在馬公北辰市場上已有商家推出手工或半機械化的的應景潤餅皮，不少鄉親或民眾搶先品嚐這銅板價的傳統「手捲」好滋味。中央社 106年3月27日

距清明節還有1個星期，27日在馬公北辰市場上已有商家推出手工或半機械化的的應景潤餅皮，不少鄉親或民眾搶先品嚐這銅板價的傳統「手捲」好滋味。中央社 106年3月27日

距清明節還有1個星期，27日在馬公北辰市場上已有商家推出手工或半機械化的的應景潤餅皮，不少鄉親或民眾搶先品嚐這銅板價的傳統「手捲」好滋味。中央社 106年3月27日

距清明節還有一個星期，今天在馬公北辰市場上已有商家推出手工或半機械化的的應景潤餅皮，不少鄉親或民眾搶先品嚐這銅板價的傳統「手捲」好滋味。

在馬公北辰市場製作潤餅皮的50來歲女子陳秋香，看起來只有30來歲，手工做潤餅皮的技巧她從小就耳濡目染。水、麵粉和鹽等的攪和，要調配適中，呈現出黏稠狀。她拿在手上邊甩、邊在熱燙的平板盤上做潤餅皮，非常老練，手腳乾淨俐落，不到30秒，一片片淡黃Q軟飄香的潤餅皮就大功告成。

是愈接近清明，需求量也日愈增加，在一天的工作中，不知不覺中甩了多少次，製作多少張潤餅皮，而一旁的陳桂梅與陳筱雲等人則一貫的負責包餡製作，一氣呵成，每個只要新台幣25至30元，就可品嚐到道地的傳統台式手捲好美味。

陳秋香表示，傳統的潤餅皮製作，製作時還須要一些技巧，厚薄均勻，中間還不可有破洞，手工製作一斤麵粉約可作11張潤餅皮，但機械化則可做到14張，在傳統市場上，無論是手工或是半機械化製作，每斤的售價在120元，不過，還是手工製作的吃起來口感較佳，民眾大排長龍，有時要等上1個小時以上。

潤餅又稱春捲，內餡配料包括有豬肉絲、香腸、豆干絲、青蒜、蛋皮、高麗菜、胡蘿蔔絲、芹菜、香菇絲、豆芽菜、苜宿芽和花生糖粉等選擇，葷素都有，想吃什麼包起來就可以。

清明佳節，澎湖家家戶戶都有掃墓祭祖，亦有吃潤餅的傳統習俗，潤餅的製作除有手工，也有進步到半自動化的機械式，以供應民眾的需求。1060327

(中央社)