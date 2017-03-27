健身房練腿力 男子大腿骨折
泰國社群網站流傳一段在健身房的影片，網友間相互提醒練身體不要逞強，否則就像片中主角，大腿硬硬生的被折斷，網友看到就覺得痛不欲生。
根據泰國泰叻報報導指出，印度有名年輕人在健身房鍛練大腿肌肉群時，疑似抽筋無力再蹬起高達900磅重槓鈴，導致左腿被折斷，痛苦的表情全寫在臉上，泰國網友直說太可怕了，練身體真的不要逞強。
網友還說，看到這個畫面都讓人覺得痛不欲生，大腿是人體中最強的肌肉，但900磅（約408公斤）的重量實在太可怕了，就算5個大人都不一定可以搬動，在影片只剩下一條大腿在支撐，根本是易如折枝一般。
泰國網友說，鍛練身體還是充分熱身，尤其是重量訓練要適可而止，量力而為，否則下場就會像片中的主角，下場很慘。1060327
(中央社)
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