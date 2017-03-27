關西分駐所落成啟用 為治安交通加分

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新竹縣關西分駐所原址老舊且已不符需求使用，縣府另覓他處興建，今天落成啟用，縣長邱鏡淳到場主持，盼新的辦公廳舍能給警方帶來更多能量，為地方治安與交通加分。

新竹縣政府警察局表示，新埔分局關西分駐所原址建築於日據時期，又位處市場旁狹小巷弄，廳舍已不符合現行需求使用，在鎮長吳發仁與多位議員協助下，選在中央街辦理興建，關西分駐所原址將規劃成文化古蹟。

竹縣警局指出，歷經多次跨局、處會議，解決土地使用分區管制、都市設計審議及水土保持等問題，規劃興建地下一層、地上三層辦公廳舍，總樓地板面積約334.36坪，建築仿興亞式牌樓設計，莊嚴穩重又簡樸的外型，象徵著警察踏實維護治安、交通及為民服務之工作精神。

縣長邱鏡淳表示，關西分駐所嶄新廳舍落成啟用後，提供民眾便捷、寬敞的洽公環境，期許增進治安工作，也呈現公署拉近與民眾間距離、提升有感溫度的新面容。

警察局長溫枝發除感謝鎮民代表會支持新建關西分駐所，促成美事一樁，也期勉在新穎辦公環境的同仁們，應當感恩惜福，為關西鎮的治安及交通奉獻最大的心力，服務鄉親。1060327

(中央社)