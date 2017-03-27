氟派瑞脂溶性農藥如何清洗？農委會答不出來

食藥署晚間9時突襲宣布，暫緩「氟派瑞可用於茶葉」政策，打臉專家會議。(資料照,楊樹煌攝)

氟派瑞開放用於茶葉的爭議持續延燒。立委質疑，專家既然認為氟派瑞是脂溶性，不會在水中溶出，那麼民眾水果該怎麼洗，才能避免把氟派瑞吃下肚。但在場農委會竟支支吾吾，回答不出來。

今日立法院衛環委員會原本找來環保署和交通部官員處理交通空污問題，列席官員也包括農委會，因此藍營立委趁機追打農藥氟派瑞問題。

陳宜民指出，氟派瑞是首次放寬用於茶葉的農藥，殘留標準從0ppm直接變成6ppm，但同時另外還有一種農藥三氟派瑞準用於水果，此情形令人擔憂，因為三氟派瑞使用後分解也會產生氟派瑞。

陳宜民表示，農委會開專家會議時，有專家認為氟派瑞是脂溶性的農藥，泡茶不會溶出來，但他質疑，用熱水去燙豬皮還是會溶出豬油，只是量多寡而已，「說溶不出來是騙人」。他問現場農委會官員，三氟派瑞目前主用於水果，例如芒果，將來民眾清洗水果時，既然脂溶性的農藥清水洗不掉，那麼水果要怎麼清洗，民眾才能避免氟派瑞污染。

面對立委提問，在場農委會副主委黃金城及防檢局官員皆支支吾吾回答不出來。陳宜民只好自己解答，要用食用小蘇打粉泡在溫水裡面3到5分鐘，然後再用清水洗，才能洗掉脂溶性的農藥，告訴民眾怎麼清洗，應是農委會的職責，很多農藥標準，不是只看到毒物學而已，還要看民眾的生活習慣，何況台灣人愛好喝茶，「不知道怎麼洗，你們應該要下台」。

陳宜民指出，食藥署竟然還呼籲農藥管理要交由農委會一條龍處理，不要雙頭馬車，但農委會連脂溶性農藥要用小蘇打清洗都不知道，沒有能力對人體毒性進行審查，絕不可讓農委會單獨處理，否則別人小孩死不完，這個政策會讓大家死翹翹。

(中時)