清涼照險外流！小煜揪偷筆電賊 斷理智線飆罵

小煜揪偷筆電賊，斷理智線飆罵。（圖／取材自楊奇煜臉書）

Lollipop@F成員小煜（楊奇煜）昨(26日)從南京機場準備返台時，因一時沒注意遺失筆電，電腦中有小煜近期這兩個月寫的歌和清涼照，小煜心急如焚，廣播後仍沒有消息，最後他當起柯南尋找自己的筆電，小煜透露，他由監視器看到一對男女拿走電腦，對方還多次換位及變裝。

小煜從這對男女拿的拐杖，終於找到兩人，見到他們後，小煜不慌不忙走到他們面前，有禮問：「請問你有撿到一台筆電嗎？」對方才用顫抖的聲音承認有撿到電腦，筆電失而復得，才讓小煜鬆一口氣，最後他也請地勤別報警了。

不過小煜爆氣在臉書透露：「但這兩個小偷態度有夠跩，還完還一付沒事的樣子」，當場讓小煜理智線全斷，霹靂啪啦罵這對男女，最後在于中中導演勸說下，才結束這場風波。好友王子也留言直呼：「有夠過份！還好有找回來！」

(中時電子報)