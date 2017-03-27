企業晉用體優生 牧德盃4月中登場
台灣投入體育運動的選手許多，但許多運動員離開體育場後，往往只有教練與體育老師等工作，求職路相對狹窄，但牧德科技為體育資優生開了一扇窗，透過晉用體優生，不但加強了員工運動社團的實力，體優生堅毅的運動家精神，更解決了公司欠缺優秀員工的一大問題。
牧德科技不但自家公司招募體優生，去年初還與台大合作成立「企業進用績優運動生媒合平台」，經過一年收到不錯成效，除了牧德科技，還有久元電子、宏齊科技等7家上市櫃公司，提供30個「體優生優先」的職缺，也看到牧德推廣晉用體優生理念的成果。
身高超過200公分的古人傑，出身於人才濟濟的台師大男籃隊，如今成為牧德科技的客服工程師，他強調會成為牧德科技的一員，全是因為台師大運動競技系主任石明宗介紹，他說：「原本以為自己畢業後，會成為教練或體育老師，如今能成為工程師，真的沒想過，是很好的出路。」
古人傑強調，去年4月來到牧德科技，也是什麼都不會，但公司提供完整的教育訓練3個月，許多資深前輩也樂意提供指導，如今成為專門負責日月光內壢廠的客服工程師，他笑說：「真的不需要擔心，大家還可以趁年輕，來多學習第二專長。」
古人傑不但是台師大的主力中鋒，過去也曾登上一對一籃球霸主，如今成為牧德科技的一員，他表示每周大概有2天固定會練球，每年都有園區盃籃球賽，他說：「其實其他公司都有很厲害的學長，雖是體保生，打來強度仍很高。」
此外，體育署協助牧德科技及台北市體育局將於4月15日共同舉辦「2017第2屆牧德盃企業羽球排名賽」，共計48家知名企業將參與比賽，希望能將企業聘用體優生的理念，推廣到更多企業，為體優生發展出另一條康莊大道。也希望這樣的好消息，能鼓舞世大運選手，為台灣爭取更好的成績。
(中時電子報)
關鍵字：公司
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