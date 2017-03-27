球員兼裁判？氟派瑞試驗竟由藥商自己做

立法院持續關注氟派瑞開放用於茶葉的爭議話題。立委指出，氟派瑞的田間試驗，竟然也是由藥商自己製作，質疑是球員兼裁判。對此，農委會回應，藥商是針對藥效及要藥害提出報告，但最後的農藥殘留量實驗，是由農委會的藥毒所實驗，並非藥商。

今日立法院衛環委員會原本找來環保署和交通部官員處理交通空污問題，列席官員也包括農委會，因此藍營立委趁機追打農藥氟派瑞問題。

陳宜民指出，農藥申請核准要經過田間試驗了解藥效和藥害，但根據農委會內部的資料，拜耳針對氟派瑞提出的申請，竟然也是由拜爾公司自己做試驗和報告，根本是球員兼裁判，有違反利益輸送的嫌疑。

陳宜民表示，農委會認可的農藥田間試驗單位有30幾家，偏偏讓拜耳自己做，試驗結果發現殘留量有3ppm，政府的殘留標準就訂6ppm，要求農委會檢討藥商實驗相關制度，不得讓藥商自我審查，再讓公部門背書。

對此，農委會防檢局副局長馮海東表示，藥商所做的是藥效和藥害的實驗，最後農藥的殘留量實驗是由農委會藥毒所製作，就算是藥商的實驗，農委會也有一套檢驗機制，不會照單全收。

(中時)