五月天將免費開唱 北市清場遏代排歪風
搖滾天團五月天29日將在台北市大安森林公園免費開唱，消息一出，讓「代排歪風」再現，公園轄管單位台北市工務局今天上午8時30分與相信音樂進行清場，29日才開放免費入座。
五月天21日在「人生無限公司」高雄站最終場，驚喜宣布29日是成軍20週年紀念日，將在台北大安森林公園免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。
消息一出，讓「代排收費」的歪風再現，不僅前排代排費用高達逾2萬元，也讓不少樂迷不滿，認為免費開唱的好意遭扭曲。
為了提供樂迷公平就座機制，公園轄管單位台北市工務局公園處，上午8時30分與五月天所屬唱片公司相信音樂，針對音樂台座椅區進行清場，並利用設施阻隔，29日才會開放入座，也加派駐警在場維護秩序。
相信音樂表示，為維護公園環境，活動後園區內若有設施、植栽任何損壞，五月天均願修繕，另為避免歌迷變相排在後方草坪，這次活動不會預先彩排，3月28日下午會視狀況與公園處決定是否清場後方草坪。1060327
(中央社)
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