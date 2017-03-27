朴槿惠若被捕 恐淪第3位被關的前總統

南韓檢方今天表示，將尋求向法院聲請對遭罷黜總統朴槿惠的逮捕令。若朴槿惠遭逮捕，最長可能被關押在看守所20天，以利檢方調查她自大企業收賄的指控。

路透社報導，目前仍未被羈押的朴槿惠，上週接受檢方長達14小時訊問。若法院同意核發逮捕令，朴槿惠將成為南韓第3位於調查期間被關入看守所的前總統。

一旦朴槿惠被逮捕並收押，檢察官將有多達20天的時間可以繼續調查，以便到時起訴朴槿惠。目前還不清楚法院何時開庭審理逮捕聲請。

如果朴槿惠被控向包括三星集團總裁李在鎔（Jay Y. Lee）在內的大型企業集團負責人收賄做為報酬的指控被定罪，她可能面臨超過10年的牢獄之災。

法新社報導，南韓檢方今天表示，將對前總統朴槿惠向法院聲請簽發逮捕令。檢方數天前曾就導致她下台的貪污和濫權醜聞訊問朴槿惠。

如果首爾中央地方法院核准逮捕令，朴槿惠將成為南韓第3位因貪污被捕的前元首；南韓的政治人物與大企業長期以來一直關係密切。

全斗煥（Chun Doo-Hwan）與盧泰愚（Roh Tae-Woo）兩位由軍方支持、於1980年代與90年代執政的前南韓總統，都在卸任後被控包括收賄等罪名入獄。

朴槿惠已被檢方列為共犯，在閨蜜門干政醜聞裡向大企業提供政府庇蔭，圖利密友崔順實，包括向三星集團少主李在鎔索賄。李在鎔上月已因被控行賄被捕。

朴槿惠另被控讓僅高中畢業卻無職銜或證書的崔順實，掌理包括提名高層官員在內的廣泛國家事務。

前總統朴正熙之女的朴槿惠，據說還下令幕僚把機密的國家檔案洩給崔順實，以及打壓數千名曾發聲批評她或她父親1961到1979鐵腕統治的藝文人士。

朴槿惠於2012年當選南韓總統，主要是獲得年長及保守選民的支持而勝出，這類選民在其父朴正熙執政期間因經濟快速成長而受益。（譯者：中央社陳亦偉）1060327

(中央社)