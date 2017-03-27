興大南向辦公室揭牌 蔡其昌出席

國立中興大學創新產業暨國際學院與興大南向辦公室今天揭牌，立法院副院長蔡其昌致詞指出，畢業自台灣的東南亞學生與僑生，是南向政策最好的橋梁。

國立中興大學首創成立南向辦公室，今天舉辦「創新產業暨國際學院」與「興大南向辦公室」揭牌儀式，由興大校長薛富盛、身兼興大校友總會理事長的蔡其昌、泰國湄州大學副校長Weerapon Thongma、印尼加查馬達大學動物科學院副院長Budi Guntoro等人共同揭牌。

薛富盛指出，台灣在推動南向政策有許多優勢，特別農業是強項，包含東南亞、非洲皆有台灣農技團的足跡，興大在越南、泰國、馬來西亞的農業領域深耕多年，校友遍布這3國，未來也將拓展至高科技產業、工程、科學、管理、獸醫等其他興大專長領域，預期可達事半功倍的效果。

薛富盛表示，興大將結合大中部地區24所大學校院共同推動南向政策，扮演領頭羊角色，善用政府及各界資源，以學術合作、人才交流、資源共享與區域鏈結為發展重點，期望與東協、南亞及紐澳等大學合作，展開多元交流，創造互利共贏的新合作模式。

蔡其昌認為，人才是新南向政策成功的基石，人才培育非一朝一夕，學界未來應在招生及交流面與東南亞有更密切合作，畢業自台灣的東南亞學生與僑生，因瞭解當地與台灣的語言與文化，是南向政策最好的橋梁。

蔡其昌表示，興大成立南向辦公室一方面推動南向政策培育人才，另外面也希望透過勞動部、僑委會整合東南亞學生資源，他建議勞動部的就業媒合網站應增闢南向專區，專門媒合東南亞學生，以便外資企業找到南向人才，也增加外籍生抵台求學的誘因。1060327

(中央社)