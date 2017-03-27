餐盒廚工定期糞便篩檢 新北8家業者加入

台北市衛生局率全國之先，北市餐盒業者自今年起每個學期都要自主管理採檢廚工糞便檢體，檢驗指定的仙人掌菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及志賀氏桿菌等4種細菌容易汙染食物的細菌，檢驗頻率也提升為每學期至少1次。北市11家餐盒業者都已納入規範，新北市8家餐盒業者今則表明將加入。

北市11家餐盒業者提供121所學校營養午餐，占台北市國中小的7成，剩下3成是新北市的廠商，原先預計在下學期以營養午餐採購契約規範要求定檢。

新北市餐盒公會響應台北市政策，8家有供應台北市營養午餐的業者，共計1012位廚工願意自主篩檢4種細菌，今上午1遞交食安承諾書給台北市衛生局長黃世傑，共同承諾為台北市校園食安把關，承諾於今年4月底以前完成全面篩檢，

包括新北市上將食品公司、中原食品公司、宏遠國際公司、味帝企業公司、統鮮美食公司、新北食品公司、愛欣食品公司及寬大食品公司，8家業者1012位廚工，共供應台北市95077份餐盒。

(中時)