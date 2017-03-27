北京清華游泳課列必修 通過才能畢業

不會游泳，即便考上了北京清華，也可能拿不到畢業證！

北京清華大學2017年全校教職工大會舉行，會上傳出消息，從2017級本科（大學部）新生開始，游泳將與畢業綁定。新生入學後游泳測試，不會游泳的學生必修游泳課，通過者才能獲得畢業證。

其實，「會游泳才能畢業」，是北京清華的老校規。北京清華大學體育部主任劉波說，早在90多年前，北京清華大學就提出不會游泳不能畢業、不能留洋。此後，由於學生規模擴大、場館有限等因素而中止。

北京清華的知名校友中有不少就差點栽在游泳上。著名作家梁實秋自1915年起入讀北京清華大學，他在游泳上栽過跟頭。畢業前的體測中，他的游泳沒過關，補考時，拼盡全力遊完全程，才得到馬約翰的肯定：「好啦，算你及格了。」

中科院資深院士柯召自言不愛運動，更不會游泳，如果按照北京清華當時「游泳不及格不能畢業」的限定，他幾乎必敗。幸運的是，他轉學到北京清華時已是三年級，不必再修體育。

北京清華中也有不少游泳健將。前校長顧秉林經常參加游泳等健身活動，即使退休後，也經常來游泳館遊上幾圈。前黨委書記陳希也很喜歡游泳。

游泳新規主要針對本科生。這是北京清華新百年來首次明確將游泳與畢業掛鉤。校長邱勇表示，學校將對每一位新生提出學會游泳的要求。從2017級開始，北京清華學生必須通過入學後的游泳測試，或參加游泳課的學習並達到要求，否則不能獲得畢業證書（特殊情況除外）。

為何要把游泳與畢業綁定？劉波解釋，因為游泳是必備的生存技能，從長遠來看對學生有利。而且游泳的鍛鍊效果比較好，有助於提升耐力，且在水中運動，引起關節肌肉的損傷比較小。

目前北京清華主要游泳場地包括室內的陳明游泳館和室外的西湖游泳池，前者一年四季開放，後者只在夏天開放。北京清華的游泳課在大二、大三和大四階段均開有游泳項目，供學生選擇，變為必修課之後，場地顯得有些吃緊。該校體育部表示，並不是所有學生都必須上游泳課。新生入校後游泳測試，初步計畫軍訓期間測試。用蛙泳、蝶泳、自由泳、仰泳四種標準泳姿中的任意一種游完50公尺就算通過，未通過者必須選修游泳課。

此外校方計畫利用暑假小學期開設游泳課，供學生選擇。

為防止溺亡等危險事件發生，北京清華游泳課儘量小班教學，一般是20人；課上還設置有救生員。針對部分患有慢性病、皮膚病甚至是恐水症或者肢體不適的學生，體育部將與校醫院聯動，提前篩查，學生提供的不適合游泳的證明只要經過認可，可免去必修游泳。

學校還計畫從排課入手，強化體育鍛鍊，今後大一新生從15時55分到19時20分不排課，以督促他們養成鍛煉習慣。

北京清華游泳新規一出，準備報考北京清華，又不會游泳的高中旱鴨子慌了。交大附中高二學生小雨認為，游泳必須有特定的場地，對於男孩子或者家在海邊的學生比較便利，好多女孩從小到大都沒游過，上大學再學，恐怕有點吃力。師大二附中的小張也訴苦，「北京清華又是長跑，又是游泳，『體育特困生』要是上了這學校得吃不少苦頭。」

劉波透露，之前也有統計資料，大二的學生經過一個學期的學習，90%能學會游泳。對於少部分未能通過的學生，任課老師也會免費課外輔導。

其實，已有不少學校將游泳列為必修內容。2011年開始，廈門大學已將游泳作為本科生必修課，占1個學分，男生連續游100公尺或女生連續游50公尺，才能獲學分。北京大學也將游泳列為必修課。

北京四中、匯文中學、人大附中等本市中學也已將游泳列為必修課。杭州、溫州、嘉興、廣州、深圳等地已將游泳列為中考體育考試內容。

北京教科院基礎教育教學研究中心體育教研室主任馬凌分析，游泳是否列入中考取決於各地條件以及課程資源，游泳作為生活實用類及強身健體類項目，可以作為體育課或者考試的可供選擇的項目，但不必強求。

(旺報)