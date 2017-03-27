林佳龍：柯P想法多，但我知道怎麼做

台中市長林佳龍今天中午接受網路媒體專訪時表示，「台中比台北更有吸引力！」辦好花博台中很有信心！（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（27日）中午接受Yahoo TV《彭博士觀風向》網路直播專訪，對主持人提出網友的問題，訽問他與台北市長柯P的比較時，林佳龍表示，每個人各有特色，柯P素人從政，沒有政治包袱，「柯P想法多，我是專業政治工作者，知道那些想法是可行的，知道怎麼做！」

主持人彭啟明也詢問他未來的規畫？是否要連任或更上一層樓？林佳龍表示，一座城市的建設，4年才啟動擘畫，8年很多成績才能顯現，「至於是要更上一層樓，前進中央，或做個讓人懷念的好市長，答案是開放的！」現在把事情做好最重要。

「台中比台北更有吸引力！」林佳龍對主持人以柯文哲和林佳龍比較，兩人一為醫學博士，一為政治博士，兩人上任後的表現比較？林佳龍直言，各有特色，但對台北和台中各自居移居城市，林佳龍強調，台中市是最佳宜居城市，為國際媒體CNN認定，目前台中市人口277萬人，比台北市272萬人多，且年底即可能超越高雄市。

台中市2018將舉行世界花博，是否有信心打敗台北花博？林佳龍說「台中很有信心！」打造台中市成為「花園城市」。

此外，日前監察院糾正前後政府對台中市BRT都有責，林佳龍不以為然的說，監委應從數字來看台中市改善BRT後的交通，台灣大道不塞車，且大眾運輸利用率高，交通部反而應該頒獎牌給台中市。

林佳龍還以台語對監委表示「不懂假懂」，所以即使被監委糾正，「對的參考，批評錯的不必在乎！」

(中時)