MLB》連3戰挨轟不多想 陳偉殷：專注測試各球路

陳偉殷熱身賽先發戰紅雀，先發5局失3分。（陳偉殷經紀團隊提供）

效力於邁阿密馬林魚的旅美投手陳偉殷，今天（27日）在熱身賽先發出戰紅雀，先發5局失3分，其中2分自責分都來自陽春全壘打，連續3戰都挨2轟，對此陳偉殷提到，自己還在嘗試各種球路，被打後沒有想太多。

今天是陳偉殷在本季熱身賽第5度登板，2、3局分別被被莫里納（Yadier Molina）和佛勒（Dexter Fowler）敲出陽春炮，陳偉殷表示：「對莫里納那球其實不算失投，但也沒有投到自己想要的位置，他也打得真的很好，被打的第2球是偏高的變速球。」

陳偉殷去年球季就有挨轟率偏高的問題，今年熱身賽出賽5場，合計投16局，失掉的6分都來自陽春炮，他提到：「自己還在調整，但比較慶幸的是，不是壘上有人時被打，沒有人想被打全壘打，但被打後不會想太多，還是專注在自己要測試的球路。」

對於陳偉殷頻頻被敲全壘打，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)坦言不是很滿意這樣的狀況，但他也說，「還好這些是都陽春全壘打，他能不把打者送上壘包，這個部分做得很好。」麥汀利肯定陳偉殷能積極攻擊好球帶，「他不會保送打者，也不太會被打安打。」

(中時電子報)