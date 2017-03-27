張惠妹演唱會 高雄場8月再加2場
歌手「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0慶典」巡迴演唱會將於8月12日唱回台灣，連續3個週末在高雄巨蛋開唱，原本6場門票8分鐘秒殺，主辦單位今天決定再加8月18日、25日兩場。
原本的6場門票8分鐘秒殺，仍有眾多歌迷搶不到票，網路上一片哀嚎。
出道20年的「阿妹」要實現大家願望，「烏托邦2.0慶典」確定加場，將在8月18日、25日加開兩場，4月8日中午12時在拓元售票系統開賣；4月7日中午12時台新銀行玫瑰卡友可享獨家優先訂票、優先劃位權。
「烏托邦2.0慶典」8月12日在高雄巨蛋登場，連續3個週末連唱8場，日期分別為8月12日、13日、18日、19日、20日、25日、26日、27日。1060327
(中央社)
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