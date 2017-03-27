港占中核心人物遭起訴 時間點受關注

香港警方正陸續起訴發起或參與「占中」運動的核心人物，由於行政長官（特首）選舉昨天才結束，其時間點受到關注。

公民黨的立法會議員陳淑莊早前在社群網站留言說，她收到警方通知，將會起訴她2年前參與「占中」行動。她透露，「占中」3名發起人朱耀明、陳健民和戴耀廷，以及部分前香港專上學生聯會成員、「占中」集會司儀邵家臻等人都收到通知。

泛民主派黨派香港眾志今天也向媒體透露，學聯前常委鍾耀華、張秀賢都接到警方相關通知，同被起訴「公眾妨擾罪」。

在香港，執法機構如警方等有權力起訴犯事者，而他們事前也可能會徵詢律政司的法律意見。

在上述消息傳出後，有媒體詢問剛當選特首的林鄭月娥，警方的起訴行動會否令她難以修補與泛民主派的的撕裂，林鄭月娥回應說，她事前不知道警方的行動。

但她說，雖然她提出修補社會撕裂，但不等於要與法治妥協，而現任或候任特首都不應該干預獨立的司法檢控工作，社會也應尊重任何司法起訴或判決。

她說，她會堅持法治的核心價值，香港是法治社會，人人都應該守法。

立法會主席梁君彥被問到有關問題時說，香港有獨立司法程序，與特首選舉或者林鄭月娥無關。

目前是立法會議員的邵家臻證實，上午9時許收到警方電話通知，今日會正式起訴他「公眾妨擾罪」，一週內上法庭。

「公眾妨擾罪」最高刑罰是7年監禁。

邵家臻上午向記者說，在林鄭月娥當選後，有人提出社會和解，但和解的方法卻是「政治清洗」。陳淑莊則表示，這是現任特首梁振英的決定，「令林鄭月娥無法修補社會撕裂」。

但邵家臻同時說，他們尊重司法獨立。

「占中」運動於2014年9月28日爆發，至12月中結束，目的是爭取行政長官和立法會議員由普選產生，期間有數以十萬計人參與，他們占據多個重要交通要道，令交通癱瘓，並不時與警員爆發衝突。

這是「占中」結束2年多以來，警方首次大規模起訴「占中」核心人物。1060327

(中央社)