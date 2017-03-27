河南校車拆座椅換成板凳 學童墜車身亡
中國大陸河南省台前縣1所幼兒園非法改裝廂型車，拆除中、後排座椅放置23張板凳充當校車，日前在行駛途中，1名學童從車內墜落後被輾斃。事後園長被拘留，幼兒園則賠款了事。
河南省官媒大河網報導，經過協調，這所幼兒園已與罹難學童的家屬達成協議，將賠償人民幣35萬元（新台幣158萬元）。
報導指出，這輛非法改裝的校車是台前縣馬樓鎮的「馬樓實驗幼兒園」所有。22日傍晚，這輛校車在載送學童回家途中，一名4歲的王姓學童卻突然從車內墜落到路上，隨即被車輪輾過，經送醫急救不治死亡。
報導說，事發當時，校車距離學童離家門口只剩下幾十公尺。而學童的母親第一眼只看到校車有輾過墜落物，隨即赫然發現竟是自己的孩子。
根據報導，車禍發生後，馬樓鎮包括這所幼兒園在內12所幼兒園，全部停課至今，而肇事的非法改裝校車也被查扣。然而，這所幼兒園另一輛非法改裝校車卻被發現，中、後排座椅全被拆除，騰出的空間卻放置了23張小板凳供學童乘坐。
報導提到，台前縣教育局官表示，馬樓鎮12所幼兒園中，只有出事的這家「馬樓實驗幼兒園」有核准立案；同時，全縣更沒有1輛校車被審批立案，准許搭載學生。 當地警方表示，這所幼兒園的馬姓園長目前已被刑事拘留，隨車老師目前卻不知去向，至今還沒有找到。1060327
(中央社)
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