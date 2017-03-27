劉邦友彭婉如案未結 法部：追訴未結束

法務部政務次長蔡碧仲今天表示，劉邦友血案、彭婉如命案目前還尚未結案，追訴時效仍未結束，若刑法修正通過，兩案未來可適用新法，取消追訴期。

劉邦友血案、彭婉如命案發生至今皆超過20年，朝野皆十分關心兩案是否已超過追訴期。立法院司法及法制委員會今審查「刑法第80條修正草案」。

民進黨立委王定宇等人提案修正刑法對追訴期的規定，未來涉及最重本刑為死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑而致人於死者，及重大經濟犯罪，將無追訴期時效。另增訂，在草案修正施行前，追訴權時效已進行而未完完成的案件，適用修正後規定。

國民黨立委吳志揚在質詢時指出，劉邦友和彭婉如兩案在去年時效已過，能否適用？蔡碧仲表示，若確定時效消滅了，機關應該要有結案的動作，但目前確定這兩案機關都還沒有結案。

檢察司副司長余麗貞則說，依照2005年修法前的舊法，偵查中的時效不計算，所以追訴時效須扣除偵查時間，因此無論適用修正後的新法或舊法，目前該兩案的時效都還沒有結束。

民進黨立委周春米詢問，那修法後兩案是否可適用新法取消追訴期？余麗貞說，對。蔡碧仲指出，若依照王定宇所提出的草案，是可以適用的。1060327

(中央社)