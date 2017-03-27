奶香娃聞書香 浸淫繪本悠遊閱讀

新北市立圖書館北大分館今天啟用，共3萬餘冊藏書，可以床邊說故事，3樓是充滿文青風的閱讀區域，溫潤的木質書櫃，市長朱立倫形容，好像古老圖書館的氛圍。

新北市立圖書館表示，辦理課後陪讀服務，發現不少特殊狀況學童，很多弱勢家庭子女都是到學齡階段，才發現有發展障礙，往已過了早期療育的黃金時期。

為協助弱勢家庭父母瞭解孩子的整體發展狀況，三峽北大圖書分館特別規劃兒童感統活動室，每月推出免費「感覺統合」親子活動課程，優先提供弱勢家庭報名，幫弱勢家庭及早發現孩子的發展狀況。

新北市圖北大分館擁有同時容納26人，長達12.5公尺的超大閱覽長桌，和5公尺的原木長椅，圍塑出閱讀特區，讀者可以優雅的閱讀。

開放的整體空間，寬敞通透，以傢具定位出不同功能的區域，4樓是專屬兒童的閱讀天堂，可隨心所欲變化的移動式書架、溜滑梯造型的閱讀角落，還有超萌大熊陪伴的閱讀座椅。

不少媽媽，今天坐在床邊，拿著繪本一頁一頁翻著，讀給孩子們聽，甚至，有一個抱著奶瓶的兒童，在媽媽懷裡聽著故事。分館的空間，創造閱讀的趣味性，吸引孩子喜歡閱讀。

由於是新建築空間，包括一般閱覽區、景觀閱覽區、新書展示區、期刊閱報區、資訊檢索區、及多功能室，讓人靜靜感受自然與人文的溫度。市長朱立倫主持揭幕後，在市府文化局長林寬裕、市立圖書館館長高鵬陪同下，逐一檢視。

新北市長朱立倫致詞時表示，閱讀很重要，連同今天啟用的三峽北大分館，已新增設12間圖書新館，並完成全市45所圖書分館的空間再造。

市議員廖本煙、陳世榮等人，也陪同參觀啟用典禮，朱立倫感謝市議會支持改造閱讀空間的預算。三峽北大圖書分館也與市政府警察局三峽分局北大派出所，一起舉行聯合啟用典禮。

朱立倫、新北市警察局長胡木源、三峽區長陳健民，一起與會，還逐一與派出所警員、搓湯圓歡喜入厝的志工一起合影。1060327

(中央社)