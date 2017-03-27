西藏仲巴縣規模4.2地震 無人傷亡

我要評比

中新社報導，今天清晨6時54分在中國大陸西藏自治區日喀則市仲巴縣發生芮氏規模4.2地震，震源深度8公里，暫無人員傷亡報告。

報導引述仲巴縣政府表示，包括這次在內，今年進入2月以來，該縣已發生3次規模4.0以上地震，均位於當地牧民的夏季草場，即高原無人區。

仲巴縣位於喜馬拉雅山以北，南與尼泊爾接壤，平均海拔5000公尺以上，屬較典型的高原山地地貌。

中共仲巴縣委宣傳部部長廖文武表示，這次地震發生在仲巴縣的隆格爾鄉與吉拉鄉交界處附近，是當地牧民的夏季草場，距離最近的冬季草場、牧民居住點100餘公里。

由於震央距離牧民居住點較遠，附近牧民則表示，無明顯震感。

目前仲巴縣相關部門正在進行災情排查和傷亡損失信息核實，暫無人員傷亡報告和財產損失的消息。1060327

(中央社)