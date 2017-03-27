台南下營住宅火警 疑行動電源使用不慎引火

消防員抵達現場時，發現3樓有民眾等待救援，趕緊架梯搶救。（萬于甄攝）

火勢從住家2樓後方竄出，導致建築物2、3樓都被煙燻。（萬于甄攝）

陳姓屋主疑似在充行動電源的電力不慎起火，造成屋內整個焦黑，原房內的電器用品也都付之一炬。（萬于甄攝）

台南下營區27日中午傳出一起住宅火警，民眾疑似在充行動電源電力時，不慎爆炸起火勢，消防局接獲通報時，出動下營、麻豆、學甲、柳營4個分隊11輛車次前往灌救，下營消防分隊抵達現場時，架梯上3樓救出53歲陳姓屋主，其僅輕微嗆傷，並無大礙。

下營消防隊抵達現場後，發現建築物2、3樓冒出大量濃煙，53歲陳姓男屋主正在3樓陽台等待救援，消防人員趕緊架梯爬上3樓小心翼翼救出陳男，送醫後僅輕微嗆傷，幸無大礙。

附近鄰居表示，在吃中飯時，突然聽到「蹦」一聲巨響，出門查看就發現屋內的人匆忙跑出，建築物冒出火煙，趕緊報案。屋主陳男說，當時正在充行動電源的電力，突然蹦一聲開始冒煙起火。家人也表示，行動電源日前已開始無法充入電力，正準備回收丟棄，沒想到就發生這樣的事情。

屋內另一名逃出的婦人也無受傷，但似乎有被火警嚇到，附近鄰居頻頻安撫。火警在27日中午12:04發生，消防員20分鐘即控制、熄滅火勢，燃燒面積約20平方公尺。

警消初步研判因民眾使用電器不當起火，詳細起火原因有待進一步調查，而消防員迅速的救災行動，也獲得民眾好評。

(中時)