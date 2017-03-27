軍人月退門檻 李翔宙：4萬元較合理

軍人月退「樓地板」應該落在新台幣4萬元，會比較合理。（陳信翰攝）

公教人員的月退門檻標準，可望落在新台幣3萬2,160元，連帶引發立委關注軍人的月退標準。退輔會主委李翔宙27日表示，軍人月退「樓地板」應該落在新台幣4萬元，會比較合理。

(中時)