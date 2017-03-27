國泰航空以色列特拉維夫航線啟航 以空巴A350營運

國泰航空以A350客機飛特拉維夫。(國泰提供)

首航航班主禮嘉賓。(國泰航空提供)

國泰航空今日開始運作航班往來以色列特拉維夫，成為國泰以技術先進的A350航機營運的最新航線。首航航班CX675在3月26日凌晨一時由香港出發，並於當地時間同日早上7時53分抵達特拉維夫的本古里安國際機場。

同日下午，國泰於首班由特拉維夫回程返港的CX676航班出發前，在登機閘口舉行新航線啟航慶祝儀式，由企業發展及資訊科技董事盧家培主禮，並承蒙以色列交通部長Israel Katz先生及政府旅遊部長Yariv Levin先生擔任主禮嘉賓；而以色列駐香港總領事Sagi Karni先生亦專程由香港乘搭首航航班參與慶典。

盧家培指出，特拉維夫直航服務的機位預訂需求強勁，所以將由推出時的每周四班航班於9月1日至11月17日增加至每周五班。

他表示：「顧客對新特拉維夫航線反應熱烈，令我們非常鼓舞。增加航班至每周五班會為往來香港及特拉維夫兩個大都市的商務及休閒旅客，以及經香港樞紐前往西南太平洋地區及亞洲各大城市的以色列旅客，提供更便利的選擇。」

國泰航空擁有全球最年輕的長途機隊之一。該航表示深信寫意翺翔可以豐富人生，乘客可於國泰A350客機享受優質旅遊體驗。環保的客機配備先進的客艙產品、機上娛樂設備，並於商務客艙、特選經濟客艙及經濟客艙提供無線網路服務。

國泰航空至今已經接收12架空中巴士A350客機，並將於2017年底前接收另外10架，將有助國泰開拓新市場，進一步鞏固香港的亞洲領先航空樞紐地位。

較早前，國泰已宣布以全新A350客機，營運由7月起開辦的巴塞羅那及由12月起開辦的基督城季節性服務。

國泰亦會增加班次往來北美洲、歐洲及西南太平洋地區的熱門目的地，為旅客於計劃行程時提供更多及更靈活的航班選擇。

(工商)