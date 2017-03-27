非2024不可 巴黎洛杉磯拒均分奧運主辦權

巴黎現有的體育設施就能承辦奧運會。(巴黎申辦奧運宣傳短片擷圖)

2020東京奧運後，2024年奧運花落誰家原本今年要投票產生，不過國際奧委會有意協調將爭辦2024年奧運的兩個城市洛杉磯與巴黎，分別做為2024與2028的主辦城市，但是這個提議已經遭到這兩個城市拒絕。

根據彭博社報導，巴黎申辦奧運委員會主席Tony EStanguet接受採訪時，斷然拒絕國際奧委會的「好意」，他強調巴黎只要爭取2024年的奧運會，否則寧願不辦。巴黎當局強調，目前籌畫的選手村的使用權只到2024年，2028年的奧運巴黎並沒有把握能更提供完善的設施與服務。洛杉磯同樣對承辦2028年奧運也是興趣缺缺。

巴黎與洛杉磯是世界上為數不多以現有公共設施就能承辦奧運會的城市。巴黎自1924年後就沒舉辦過奧運，而在洛杉磯舉行對於拉攏贊助商與開發美國市場又事關重要。兩個城市都保證不會大興土木，避免以往承辦奧運不斷追加預算造成主辦城市負債累累的窘境。洛杉磯的奧運預算是53億美金，巴黎則為67億美金左右。

國際奧委會均分奧運主辦權的主意也是迫不得已，有意爭取2024年奧運的城市包含波士頓、漢堡、羅馬都因為開銷過大與民意反對而退出競爭。奧運能帶來的收益與影響力漸漸被負面因素所壓過，展望未來，有能力又有意願申辦奧運的城市恐怕只會越來越少。

(中時電子報)