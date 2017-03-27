四技二專甄選 28日起開放練習版上傳備審資料

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今年四技二專甄選入學招生共計有140所科技校院、3255系(組)、學程，提供萬50048個招生名額。技專校院招生委員會聯合會今天表示，今年四技二專甄選入學第二階段備審資料，有6個學群將首度試辦書面審查資料網路上傳，3月28日起開放練習版。

今年四技二專甄選入學試辦書面審查資料網路上傳的6個學群是電機電子群電機類、電機電子群資電類、商業與管理群、資管類、外語群英語類、外語群日語類等6群(類)，其餘群（類）別之考生，維持紙本寄送方式辦理。

技專校院招生委員會聯合會表示，二階段報名系統包含「在校學業成績證明」、「證照或得獎加分」及「備審資料及繳費證明」或「列印第二階段報名表件」等項作業，考生依系統順序逐一完成核對確認後，才可進行下一步驟操作。

技專校院招生委員會聯合會指出，備審資料應分項逐一上傳、上傳的檔案格式限定PDF、每一檔案容量限制5MB、每人申請每系的上傳檔案容量限制在10MB以下、檔案上傳完成後務必完成確認等相關作業程序，甄選委員會也將常見問題彙整成Q＆A，與操作說明及操作教學影音檔公告在網站，請至本會旨揭招生網頁「網路上傳專區」下載參閱。

技專校院招生委員會聯合會指出，第二階段報名（含備審資料上傳）系統練習版3月28日10時起至4月14日24時開放，供考生熟悉系統操作流程，考生可於練習期間至106學年度四技二專甄選入學招生網站之考生作業系統點選「第二階段報名(含備審資料上傳)系統【練習版】」進行練習，練習版之所有操作過程皆不儲存。

第二階段報名(含備審資料上傳)系統【正式版】於6月5日10時起至6月9日17時開放。相關訊息請至106學年度四技二專聯合甄選委員會網站（enter42.jctv.ntut.edu.tw）查詢，可逕洽技專校院招生委員會聯合會(02)27725333詢問。

(中時)