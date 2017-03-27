學當黑手不怕苦 正妹會計變機械工程師

原本在百貨零售業當會計的輕熟女陳靜如，在報名職訓課程後學當起黑手，苦學模具製作等課程，經歷滿手油汙的歷練，現在已是機械軟體應用工程師，薪資比以前更高、更穩定。

在大學時念會計的陳靜如，畢業後進入百貨零售業從事會計工作，平日就愛漂亮、愛打扮，但當了10年的正妹會計，薪水仍是連30K都不到，於是興起轉職念頭。

陳靜如表示，因為從小喜歡畫畫，偶然看到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「3D電腦輔助模具設計」課程裡面有3D繪圖，沒有多想就報名參加。

她說，上課後才發現，除了3D繪圖外，還有現場實作課程；不僅要搬鐵料，操作機台、組裝模具，還得忍受不慎被鐵屑燙傷、割傷的風險，雙手不僅變得粗糙，長繭起水泡更是家常便飯。

「不喜歡放棄的感覺」。陳靜如說，自己喜歡有挑戰性的工作，所以一路堅持下去，為了學習，每天都把自己搞得髒兮兮，她還把有彩繪的指甲剪掉，不讓指甲卡油汙。

陳靜如表示，爸媽當時還以為她是去上電腦課，後來才了解實際狀況。因爸媽的背後支持，學習逐漸上手，奠定她對機械加工的基礎，增加轉業信心。

職訓課程結束後，陳靜如因有現場作業和3D繪圖經驗，順利在一家零件加工廠擔任CNC編程工程師；1年後轉到國內知名的工業軟體代理商擔任軟體應用工程師，負責客戶端加工軟體技術支援、教學的工作，薪水比以往高，工作開心又自在。

陳靜如表示，還好當初做了轉職的決定，現在才有不一樣的人生。「只要肯學、肯努力，就會有意想不到的結果」。未來希望透過加工軟體的教學工作，鼓勵更多年輕人加入傳統機械產業。1060327

(中央社)