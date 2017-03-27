柯建銘自訴馬英九洩密案 28日宣判

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(中央社記者劉世怡台北27日電)特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院2月底辯論終結，訂於明天下午3時宣判。

全案緣於102年間爆發前總統馬英九與立法院長王金平的「九月政爭」事件，特偵組曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。

柯建銘向台北地方法院自訴馬英九涉嫌透過秘書通知黃世銘到官邸提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪。

台北地方法院2月21日開庭，柯建銘說，馬英九不是小白兔，沒有阻卻違法權利；馬英九引莊子「竊鉤者誅，竊國者侯」，指不公不義，請求法院判無罪。合議庭庭末諭知本案辯論終結，訂於3月28日宣判。

此外，台北地檢署14日認定馬英九將關說案報告洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，並教唆前檢察總長黃世銘將報告交付江宜樺，將馬英九提起公訴，台北地院也已分案，訂於4月14日首次開庭。1060327

(中央社)