嘿美來了！新疆哈巴河縣發現雪鴞蹤跡

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中國大陸新疆維吾爾自治區阿勒泰地區哈巴河縣境內最近再度發現雪鴞蹤跡。這種大型貓頭鷹，主要棲息於凍土和苔原地帶，在中國大陸境內相當罕見。

英國奇幻小說「哈利波特」中，巫師利用貓頭鷹當作魔法世界的信差，主角哈利波特的寵物正是雪鴞「嘿美」。

中新網報導，新疆哈巴河縣野生動物研究員日前在境內發現一隻雪鴞在電線桿上棲息飛翔，這是時隔一年後新疆哈巴河縣又一次發現雪鴞。

報導指出，哈巴河縣近年加大對生態環境建設的投入及野生動物保護力度，吸引包括雪鴞在內的許多過去罕見的野生動物出現在哈巴河。

報導指出，雪鴞是鴟鴞科的一種大型貓頭鷹，主要棲息於凍土和苔原地帶，也見於荒地丘陵，以鼠類、鳥類、昆蟲為食，通常在北極和西伯利亞繁殖，越冬時可見於中國大陸北方部分地區，但十分罕見。1060327

(中央社)