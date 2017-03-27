專家警告：勿拿英國情報當脫歐談判籌碼

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英國倫敦發生恐怖攻擊凸顯歐洲安全合作有必要持續。專家指出，英國情報專業可能「太珍貴」，不能在行將展開的脫離歐洲聯盟談判中，被拿來當做討價還價的籌碼。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）當選，以及他主張更孤立外交政策，因而出現要倫敦把安全當作籌碼，拿來跟布魯塞爾談判的這種呼聲。

英國智庫政府研究所（Institute for Government）去年11月指出：「若美國真的採行更孤立的立場，那麼當前與英國的安全合作就會變得更有價值。」

政府研究所在報告中說：「這可能在脫歐談判中加強英國的談判籌碼。英國可能自當前安全合作所提承諾中，從歐盟獲取出更有利的協議。」

英國首相梅伊（Theresa May）1月演說中提及英國情報對歐洲其他國家的重要性，並表示可納入談判的一環。

不過，拿安全作為1項談判籌碼，勢必會有雙方不再合作的可能性。這在面臨共同威脅的時代，令大部分分析家無法想像。

52歲的馬樹德（Khalid Masood）上週在倫敦的英國國會外發動攻擊，造成4人喪生、數十人受傷，事件凸顯這樣的事實。伊斯蘭國（Islamic State）組織聲稱他是旗下「戰士」。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的前外交官德瓦爾（James de Waal）告訴法新社：「要如何真正將它當做討價還價的槓桿使用，這十分困難。」

德瓦爾同時強調，「許多安全合作關係並非透過歐盟，而是在雙邊基礎上運作」。

巴斯大學（University of Bath）國際安全教授蓋布瑞斯（David Galbreath）也認為，英國脫歐不會傷害情報合作，並說英國「是美國跟歐洲國家分享情報的管道」。（譯者：中央社何宏儒）1060327

(中央社)