美佛州有位十字路口鬆餅哥妨礙交通被訴

佛羅里達州有個老兄，不知何故擺了桌椅在十字路口，無畏驕陽烈日光著膀子，大喇喇地沾楓糖漿吃鬆餅，不論是轎車或卡車駕駛都得禮讓他三分，結果被告妨礙交通。

當地電視台WFLA報導，湯瑪斯（Kiaron Thomas）雖然被控但是沒有被捕，預計4月25日上法庭接受審訊。

警方接獲民眾的報案說，有個怪咖老兄在交通繁忙的十字路口，優閒享受日光浴與鬆餅餐，而且不慌不忙沾楓糖漿，一旁友人全程拍攝他吃鬆餅並笑得上氣不接下氣，駕駛人莫可奈何只好小心繞過他行駛。

交警趕抵現場後，湯瑪斯與友人已不見蹤影，但故意要讓湯瑪斯網路爆紅的目擊者，就把這段十字路口吃鬆餅影音貼在臉書上，果然瘋傳，也傳到了警察局。

這些目擊者在上傳臉書的影片特別標註湯瑪斯大名，警方不費吹灰之力就宣布破案，並控告他妨礙交通，準備4月25日向法官說明為何要這樣惡作劇。1060327

(中央社)